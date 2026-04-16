Belinda condena la ola de redadas migratorias en EE. UU y respalda a la comunidad hispana

Belinda se pronunció este lunes ante Billboard sobre la situación migratoria que vive la comunidad hispana en Estados Unidos, a pocos días del inicio del Mundial y en medio de una escalada de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La artista, quien se encuentra en una de las etapas más activas de su carrera y prepara una esperada colaboración con Danna Paola, afirmó que los trabajadores hispano‑americanos son "el motor de muchas industrias en este país" y subrayó la necesidad de reconocer su valor humano y económico. "No podemos permanecer indiferentes ante la violencia que se vive en nuestras comunidades; somos parte esencial de la sociedad y merecemos dignidad", declaró.
Las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump han intensificado los operativos de ICE, que en los últimos meses han provocado la detención y deportación de miles de personas sin estatus legal. La presión ha generado protestas masivas, entre ellas la convocatoria del actor Robert De Niro, y ha cobrado vidas: recientemente se reportó el fallecimiento de dos manifestantes que intentaron frenar una redada en su comunidad.
Artistas como Bad Bunny y Karol G ya habían utilizado sus conciertos para reivindicar el orgullo latinoamericano, pese al riesgo comercial que implica posicionarse políticamente en el mercado estadounidense. La intervención de Belinda se suma a esta tendencia, reforzando la voz de los latinos frente a una estrategia de intimidación que, según expertos, busca no solo aplicar la ley, sino también ejercer presión política.
Más allá de la legalidad, las redadas de ICE han provocado la separación de familias, el temor constante en barrios con alta presencia hispana y una crisis humanitaria que afecta a niños, ancianos y trabajadores esenciales. Belinda enfatizó que "el futuro de nuestras familias no debe ser una moneda de cambio en un juego político".
Con su declaración, la cantante se posiciona como una figura pública que no se limita al espectáculo, sino que asume un rol de defensa de los derechos humanos. Su mensaje llega en un momento crítico, cuando la comunidad latina busca apoyo y visibilidad ante la creciente ola de detenciones que amenaza su estabilidad en EE. UU.