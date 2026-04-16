Belinda condena la ola de redadas migratorias en EE. UU y respalda a la comunidad hispana

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En una entrevista con Billboard, la cantante Belinda expresó su apoyo a los trabajadores latinos en Estados Unidos, denunciando la política de detenciones masivas de ICE y llamando a la dignidad y reconocimiento del aporte económico y humano de la comunidad hispana, en medio del clima de tensión que precede al Mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 01:24 PM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 02:10 PM.