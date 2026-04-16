El Bogueto participa en foro sobre adicciones en la Cámara de Diputados

El foro titulado “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México” se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde el cantante de reggaetón mexicano El Bogueto fue uno de los invitados principales. La jornada, que reunió a miembros de Alcohólicos Anónimos, organizaciones civiles y simpatizantes del artista, estuvo marcada por una rifa de 15 cobijas con la imagen del cantante, a cargo de la diputada federal María de Jesús Rosete (Morena), y por una serie de discursos que resaltaron la labor de los centros de rehabilitación.
Desde las 10:00 h, dos horas antes del inicio, se formaron largas filas fuera del edificio y, posteriormente, en la zona del auditorio Aurora Jiménez, donde se desarrolló el evento. Entre los asistentes se encontraban la diputada Rosete, el presidente de la Organización de Centros de Tratamiento y Prevención de Adicciones, Aarón Silva, y el senador Emmanuel Reyes, quienes recibieron a El Bogueto y a otros panelistas para tomarse fotografías.
Durante la presentación del presidium, los aplausos se dirigieron a Alejandro Guadalupe Buenrostro, director de los Centros de Rehabilitación CRAADYR, al reconocido “Padrón Huevo” de Alcohólicos Anónimos y, por supuesto, a El Bogueto, cuyo tema “Dale Bogueto” provocó incluso ladridos de ánimo entre el público. En su intervención, el cantante manifestó que está trabajando en una iniciativa para ofrecer estudios musicales dentro de los centros de rehabilitación, con el objetivo de brindar a los jóvenes una alternativa creativa frente al consumo de sustancias.
Otros discursos incluyeron al senador Reyes, quien elogió la labor de los “padrinos y madrinas” de los centros de tratamiento, y a figuras como Cuauhtémico Blanco y Sergio Rubén Servín (El Padrino Bambino), quienes también se acercaron al podio para expresar su apoyo. Al concluir, los participantes recibieron reconocimientos por su contribución al foro y El Bogueto bromeó sobre su posible candidatura a la presidencia municipal de Neza, Estado de México.