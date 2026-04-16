El Bogueto participa en foro sobre adicciones en la Cámara de Diputados

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El cantante de reggaetón mexicano, Armando Toledo Rosas, alias El Bogueto, asistió al foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, celebrado en la Cámara de Diputados. El evento contó con la presencia de autoridades de Morena, representantes de organizaciones civiles y una multitud de asistentes, y se destacó por la rifa de cobijas, los aplausos y la entrega de reconocimientos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 09:42 AM.