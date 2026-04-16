Christian Nodal no es dueño de su marca

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Un documento filtrado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirma que la marca “Christian Nodal” pertenece a su padre, Jaime González, y no al cantante, lo que reaviva polémicas sobre su nuevo videoclip, la supuesta falta de pago a la modelo y el conflicto familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 09:30 AM.