Christian Nodal no es dueño de su marca

Una filtración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha confirmado que la marca registrada bajo el nombre "Christian Nodal" pertenece a su padre, Jaime González, y no al propio cantante. El hallazgo se produce en medio de la controversia generada por el lanzamiento del nuevo sencillo de Nodal, cuyo video ha sido señalado por usuarios de redes sociales por supuestas similitudes físicas entre la protagonista y Cazzu, expareja del artista y madre de su hija Inti.
La modelo del videoclip, que se defendió alegando que no fue contratada para “estelarizar” el video y denunció que no le han pagado, acusó a la empresa JG Music –propiedad de Jaime González– de haber aprobado el material sin su consentimiento. Ante la polémica, Nodal publicó un mensaje en sus historias de Instagram que inicialmente fue interpretado como un intento de deslindarse del escándalo.
Sin embargo, la situación cambió cuando Flor Rubio, en el programa "Venga la Alegría", mostró el documento del IMPI donde se indica que los derechos de la marca "Christian Nodal" expiraron recientemente y que el cantante no los renovó. Según la información, el registro original se realizó cuando Nodal era menor de edad, bajo la gestión de su padre, y ahora, al ser mayor de edad, tendría la posibilidad de renovarlos.
Este hecho reaviva rumores de un posible distanciamiento entre el artista y sus padres, rumores que se habían calmado tras una aparición conjunta en noviembre de 2025 en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde la familia asistió a una audiencia relacionada con un proceso legal contra Universal Music por presunta falsificación de firma.
Hasta el momento, ni Jaime González ni la empresa JG Music han emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, la falta de interacción entre Nodal y sus padres en Instagram –ni él sigue a sus padres ni ellos a él– ha alimentado la especulación pública.