Fernanda Familiar lanza duro mensaje en defensa de Saskia Niño de Rivera

Fernanda Familiar tomó la palabra en una rueda de prensa el 16 de abril de 2026, declarando que los ataques dirigidos a Saskia Niño de Rivera son, a su vez, ataques contra ella. "Se meten con Saskia, se meten conmigo. Así de fácil", afirmó la conductora, dejando claro su respaldo a la fundadora de Reinserta.
La controversia surgió tras la difusión en el pódcast “Penitencia” de acusaciones sin pruebas contra la fallecida actriz Carmen Salinas. Aunque Saskia ofreció una disculpa pública calificando el episodio como un "error editorial", la familia de la actriz, encabezada por su hija María Eugenia Plascencia, decidió continuar con acciones legales para proteger la memoria de la artista.
Familiar no solo defendió a Saskia, sino que también criticó a quienes la señalan sin aportar soluciones, instando a que el debate se centre en los problemas de fondo y no en disputas públicas que desvían la atención de causas urgentes. "Déjenla trabajar en santa paz… dejen a la gente que le da a este país cosas muy positivas", subrayó, remarcando la labor social de Reinserta.
Reinserta, fundada en 2013, se dedica a apoyar a personas afectadas por la violencia y a mejorar el sistema penitenciario. Entre sus acciones destacan el acompañamiento a menores privados de libertad, la reintegración de jóvenes en conflicto con la ley y la asistencia a personas encarceladas injustamente, con el objetivo de romper ciclos de violencia desde la raíz.
El caso ha sido analizado por el abogado Gerardo Rincón, quien evalúa posibles responsabilidades civiles y penales, y contempla la inclusión de otras personas involucradas en la difusión del material. Este episodio abre una discusión más amplia sobre los límites de los contenidos en plataformas digitales, especialmente cuando incluyen señalamientos sin sustento sobre figuras públicas.
En conclusión, Fernanda Familiar exigió que se detengan los ataques y que se reconozca el impacto positivo del trabajo de Reinserta, argumentando que la polémica no debe eclipsar una labor que transforma vidas en México.