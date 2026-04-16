Fernanda Familiar lanza duro mensaje en defensa de Saskia Niño de Rivera

...

En medio de la polémica legal contra Saskia Niño de Rivera, la comunicadora Fernanda Familiar se pronunció con contundencia, defendiendo a la activista y señalando que los ataques contra ella son también ataques personales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 05:05 PM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 04:52 PM.