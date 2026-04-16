Lorena Herrera podría ingresar a La Casa de los Famosos México 2026 para impulsar el rating

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Rumores indican que la actriz y cantante Lorena Herrera será invitada como refuerzo estelar a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, con el objetivo de reactivar la audiencia y generar polémica que eleve los índices de sintonía.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 10:18 AM.