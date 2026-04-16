La Mansión VIP: éxito viral bajo fuego por presunta copia y posible batalla legal

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El reality digital La Mansión VIP, creado por el influencer HotSpanish, ha sido acusado de copiar el formato de La Casa de los Famosos, propiedad de Banijay. De confirmarse la infracción, la productora internacional podría iniciar demandas por derechos de autor y competencia desleal, lo que pondría en duda la continuidad del programa en plataformas digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 10:33 AM.