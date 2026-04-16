Marco Antonio Solís ofrece concierto gratuito en Morelia para apoyar a madres solteras

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El cantante mexicano Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, realizará un concierto sin costo en el Estadio Morelos de Morelia el 9 de mayo de 2026, como parte del festival ¡Jalo! Por las Mamás, impulsado por el Gobierno de Michoacán para brindar apoyo social y económico a las madres solteras del estado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 08:21 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 09:14 AM.