Marco Antonio Solís ofrece concierto gratuito en Morelia para apoyar a madres solteras

El 9 de mayo de 2026, a las 21:00 horas, el Estadio Morelos de Morelia será el escenario de un concierto gratuito encabezado por Marco Antonio Solís, quien regresará a su tierra natal para participar del festival ¡Jalo! Por las Mamás, organizado por la Secretaría de Turismo de Michoacán.
El objetivo del evento es ofrecer apoyo social y económico a las madres solteras de la entidad. La iniciativa, anunciada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de sus redes sociales, destaca que la entrega de boletos no tendrá costo ni requerirá donaciones de productos, a diferencia de festivales anteriores.
Según la Secretaría de Turismo, la dinámica para obtener los accesos será publicada próximamente en los medios oficiales del gobierno estatal. La medida busca impulsar tanto la economía como el turismo de la capital michoacana, sin que los asistentes tengan que pagar por su entrada.
Esta presentación marca el regreso de Solís a Morelia después de su último concierto en Michoacán, el 21 de mayo de 2025 en el Recinto Ferial de Sahuayo, durante las celebraciones del bicentenario de la fundación del municipio. El artista se suma a otros nombres de la talla de Chayanne, Alejandro Sanz, Carín León y Los Fabulosos Cadillacs, quienes también han encabezado ediciones anteriores del festival.
Marco Antonio Solís, nacido el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán, inició su carrera a los 15 años como fundador de Los Bukis, grupo que se consolidó como referente de la música grupera en México y América Latina. Tras la disolución del grupo en 1996, Solís continuó como solista, incursionó en el doblaje de la película “Coco” de Pixar y diversificó sus negocios con proyectos como el hotel boutique “Mansión Solís” y una línea de productos de tequila, salsa y café.