Martha Higareda explica por qué oculta a sus gemelas en redes sociales

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el empresario y conferencista estadounidense Lewis Howes, siguen sin mostrar los rostros de sus hijas gemelas en Instagram y otras plataformas, a cinco meses del nacimiento. En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, Higeredá reveló que la decisión responde al nerviosismo de Howes frente a la exposición digital de los menores.
“Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”, declaró la protagonista de No Manches Frida, mientras invitaba al público a opinar sobre si los padres deben o no publicar fotos de sus bebés.
Las gemelas nacieron el 18 de noviembre de 2025 y, aunque el parto estuvo marcado por complicaciones de salud tanto para la actriz como para una de las bebés, la familia ha superado la crisis y ahora disfruta de una etapa más tranquila. "Las niñas tienen ya cinco meses de vida", confirmó Higeredá.
Aunque la pareja comparte momentos familiares en sus cuentas, en ninguna publicación aparecen los rostros de las pequeñas, una estrategia deliberada para preservar su seguridad y privacidad. Howes, que prefiere mantener fuera del ojo público la identidad de sus hijas, cuenta con el apoyo de su esposa, quien aunque desea compartir más, respeta la postura de su marido.
Durante la interacción, la actriz también describió la logística de criar a dos recién nacidos simultáneamente. Utiliza un sillón doble para bebés y alimenta a ambas con dos mamilas al mismo tiempo, lo que, según ella, le ahorra tiempo y facilita la rutina.
En el podcast "De todo un mucho", que conduce junto a Yordi Rosado, Higeredá habló de su recuperación posparto. Comentó que sus gemelas pesaron 3 kg cada una, sumando 6 kg en total, y que ella misma elaboró una crema natural con manteca africana, aceite de coco y aceites esenciales para prevenir estrías.
El debate sobre la privacidad infantil en redes sociales, la experiencia de la maternidad y los cuidados posparto de la actriz continúan generando interés entre el público mexicano, consolidando a la familia Higeredá‑Howes como referente de la vida familiar en la era digital.