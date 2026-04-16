Martha Higareda explica por qué oculta a sus gemelas en redes sociales

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La actriz y su esposo, el empresario Lewis Howes, mantienen la privacidad de sus hijas gemelas, citando el nerviosismo del marido ante la exposición digital y la seguridad de las menores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 10:40 AM.