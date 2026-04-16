Rauw Alejandro y Wagner Moura entre los 100 más influyentes según TIME

Rauw Alejandro y Wagner Moura encabezan la lista de los 100 más influyentes de TIME, según informó la edición impresa de Milénio hoy. La publicación estadounidense incluyó al artista urbano puertorriqueño y al actor brasileño en la categoría de "Íconos", resaltando su impacto cultural y mediático a nivel global.
Wagner Moura, reconocido por su papel protagónico en "El agente secreto", se convirtió este año en el primer brasileño nominado al Óscar como mejor actor. Su presencia en la lista de TIME subraya la creciente proyección del talento latinoamericano en el cine internacional.
Por su parte, Rauw Alejandro, figura emblemática del reguetón y la música urbana, ha consolidado su influencia mediante colaboraciones con artistas de renombre y una estrategia digital que le ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo. Su inclusión en el mismo grupo que Moura refleja la convergencia de la música y el cine como motores de la cultura contemporánea.
La edición de TIME también destacó a otras personalidades latinoamericanas, como la actriz Zoe Saldaña, la activista Dolores Huerta y el científico brasileño Luciano Moreira, pero fue la mención de Alejandro y Moura la que capturó la mayor atención de los lectores de Milénio.
Con esta publicación, TIME continúa consolidando su papel como referente anual que genera debate y reconocimiento sobre quiénes están moldeando la agenda global en arte, política, ciencia y activismo.