Rauw Alejandro y Wagner Moura entre los 100 más influyentes según TIME

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El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y el actor brasileño Wagner Moura fueron destacados por la revista TIME como parte de su lista anual de 100 personas más influyentes, reconocimiento que también aparece en la cobertura de Grupo Milenio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/04/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 16/04/2026 11:33 AM.