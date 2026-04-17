Beba Montes responde a las polémicas declaraciones de su madre Crista Montes

La polémica familiar entre Beba Montes y su madre, Crista Montes, volvió a los titulares después de que la matriarca declarara en una entrevista difundida por TV Notas que la maternidad fue "la peor inversión" y que se arrepiente de haber tenido hijas. Las palabras de Crista Montes, que también incluyeron la frase "sí me arrepentí", generaron una fuerte reacción de su hija mayor, la creadora de contenido Beba Montes.
En la entrevista, Crista Montes explicó que su decisión de no participar en un programa de televisión donde se abordaría el tema de su hija Gala Montes se debió a que no quería que el espacio se convirtiera en un escenario para su conflicto familiar. Sin embargo, sus comentarios escalaron en tono, llegando a afirmar que "no nació para tener hijas" y recordando complicaciones de salud que habría enfrentado al ser madre.
Beba Montes, quien ha mantenido una postura crítica frente a su madre desde que Gala expuso públicamente el conflicto, respondió en sus redes sociales señalando que "somos una versión de ti que no te gustó" y acusó a Crista Montes de dañar a sus hijas al exponer sus diferencias de manera pública. La joven también subrayó que la exposición mediática de los problemas familiares afecta directamente a las hijas, quienes son las principales víctimas de la disputa.
El intercambio de acusaciones se dio en medio de la cobertura del canal de YouTube PrietoTV, que informó que la controversia surgió pocos días después de que Crista Montes rechazara la invitación a participar en el programa, argumentando que el espacio estaba vinculado a su hija. La situación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los padres al compartir conflictos familiares en los medios y ha generado una ola de comentarios en redes bajo los hashtags #chismecitos, #pietrotv y #storietime.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna reconciliación entre Beba y su madre, y la familia Montes continúa bajo el escrutinio público, con seguidores y críticos esperando una posible resolución del conflicto.