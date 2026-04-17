Beba Montes responde a las polémicas declaraciones de su madre Crista Montes

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La creadora de contenido Beba Montes reaccionó en redes a las declaraciones de su madre, Crista Montes, quien calificó la maternidad como “la peor inversión” y afirmó arrepentirse de haber tenido hijas, reavivando el conflicto familiar que ya había involucrado a su hermana Gala Montes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 01:32 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 01:10 PM.