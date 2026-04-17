Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente "Por ella", canción del Mundial 2026

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La cantante Belinda y la agrupación Los Ángeles Azules lanzaron ‘Por ella’, tema incluido en el álbum oficial del Mundial FIFA 2026, una fusión de cumbia y pop que busca convertirse en himno del torneo con sede en México, EE. UU. y Canadá.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 10:48 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 11:05 AM.