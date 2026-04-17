Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente "Por ella", canción del Mundial 2026

El viernes 17 de abril se dio a conocer ‘Por ella’, la nueva canción que formará parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El tema, fruto de la colaboración entre la cantante pop Belinda y la icónica cumbia mexicana Los Ángeles Azules, llega en un momento clave de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Tras varios días de rumores en redes sociales, la colaboración quedó confirmada oficialmente. Belinda y Los Ángeles Azules ya habían trabajado juntos en el éxito “Amor a primera vista”, pero esta vez la unión adquiere un sentido especial al estar vinculada al evento deportivo más importante del planeta.
La producción ejecutiva estuvo a cargo del reconocido productor Tainy, mientras que la composición contó con la participación de Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda. El resultado es una pieza que combina la energía festiva de la cumbia con elementos del pop contemporáneo, ofreciendo una identidad musical nacional que aspira a trascender fronteras.
Antes de su estreno, la canción generó gran expectativa en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde usuarios compartieron teorías y anticipaciones sobre la colaboración. El lanzamiento captó rápidamente la atención tanto de aficionados al fútbol como de seguidores de los artistas.
La letra de ‘Por ella’ celebra el ambiente de fiesta propio de un Mundial. El coro principal, que invita a unirse al ritmo y al entusiasmo, refleja el espíritu de unidad y celebración que caracteriza al torneo.
Sobre su participación, Belinda declaró: “Es un honor que nuestra música acompañe a un evento tan grande y que pueda representar a México en el escenario mundial”. Por su parte, Los Ángeles Azules señalaron: “Queremos que la gente sienta la alegría de la cumbia y la pasión del fútbol en cada nota”.