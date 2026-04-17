Céline Dion estrena “Dansons” y anuncia regreso a los escenarios

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La cantante canadiense lanzó este viernes “Dansons”, su primera canción en francés en diez años, y confirmó una residencia de 16 conciertos en la Paris La Défense Arena, marcando su regreso tras la cancelación de la gira Courage World Tour.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 09:18 AM.