Céline Dion estrena “Dansons” y anuncia regreso a los escenarios

La artista canadiense Céline Dion debutó este viernes con "Dansons" (Bailemos), su primer sencillo en francés después de una década, y adelantó que el tema forma parte de un próximo álbum que verá la luz en los próximos meses.
El lanzamiento representa el reencuentro creativo con el compositor Jean‑Jacques Goldman, con quien Dion ha colaborado 26 veces desde los años noventa, consolidando su presencia en el mercado francófono. La canción, escrita en 2020 durante el confinamiento, quedó archivada hasta ahora; Goldman explicó que surgió cuando "el mundo se había detenido" y la gente buscaba en el baile una forma de resistencia.
Con una melodía pausada y un estribillo que invita a mantenerse firme ante la incertidumbre, "Dansons" refleja tanto la inestabilidad global como la lucha personal de la cantante, quien padece el síndrome de la persona rígida, una condición neurológica que provoca espasmos musculares. La letra alude a esa fortaleza al decir "por todos los que no pueden moverse".
Previo al estreno, Dion generó expectativa con un breve video en redes sociales que muestra a una pareja bailando en lugares emblemáticos de París —el Sena, la estación Saint‑Lazare y la Ópera Garnier— sin música ni diálogo, cerrando con la frase "Céline Dion x Jean‑Jacques Goldman".
El sencillo llega en el marco de los planes de la artista para volver a los escenarios. Dion realizará una residencia de 16 conciertos en la Paris La Défense Arena, del 12 de septiembre al 17 de octubre, su gran regreso tras la cancelación de la Courage World Tour por problemas de salud. Su última aparición pública fue en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó "Hymne à l’amour" desde la Torre Eiffel.
Con "Dansons", Céline Dion no solo retoma su carrera musical, sino que también refuerza un mensaje de resistencia: seguir adelante, incluso en los momentos más complejos, es una forma de bailar sobre el abismo.