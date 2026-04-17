Cher busca nueva tutela sobre los bienes de su hijo Elijah por agravamiento de su adicción

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La cantante Cher ha presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles una segunda solicitud de tutela sobre el patrimonio de su hijo Elijah Blue Allman, de 49 años, alegando que su adicción a las drogas y su estado de salud mental lo incapacitan para administrar sus recursos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 12:35 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 03:53 PM.