Cher busca nueva tutela sobre los bienes de su hijo Elijah por agravamiento de su adicción

La legendaria artista Cher, de 79 años, volvió a solicitar al Tribunal Superior de Los Ángeles la tutela de los bienes de su hijo Elijah Blue Allman, según documentos judiciales obtenidos por Page Six el 17 de abril de 2026. En la petición, la cantante pide que el fiduciario Jason Rubin asuma el control financiero del heredero, argumentando que la grave adicción a las drogas y los trastornos mentales de Elijah lo hacen incapaz de gestionar su propio dinero.
Elijah, hijo de Cher y del fallecido músico Gregg Allman, se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en New Hampshire mientras enfrenta cargos por robo con allanamiento, daños a la propiedad, agresión simple, violación de libertad condicional y allanamiento de morada. La solicitud de tutela señala que la vida del joven se ha deteriorado desde la petición anterior presentada en diciembre de 2023.
Según los documentos, Elijah percibe anualmente $120,000 del fideicomiso dejado por su padre, los cuales gasta de inmediato en drogas, hoteles de lujo y transporte en limusina. La cantante describe un patrón recurrente: tras recibir la distribución, el joven se registra en el hotel Château Marmont, consume sustancias hasta quedar sin fondos y termina en el hospital o sufre una sobredosis. Además, se reporta que ha acumulado una deuda de $18,000 con un traficante y ha sido expulsado de 18 hoteles por conductas erráticas y obscenas.
El caso se complica con dos arrestos recientes en New Hampshire: uno en febrero de 2026 por agresión y allanamiento en una escuela preparatoria, y otro en marzo por irrupción en una vivienda de Windham, con cargos de robo, daños a la propiedad y violación de la libertad condicional.
Devon Allman, hermano de Elijah y también hijo de Gregg Allman, respaldó la solicitud de su madre, declarando que el joven representa un peligro para sí mismo y que no puede manejar sus fondos. En la petición de 2023, Cher había buscado ser tutora única, pero Elijah se opuso y la solicitud fue retirada ocho meses después.
Con la nueva petición, Cher busca proteger los recursos del fideicomiso y evitar que el dinero sea destinado a la compra de drogas, mientras se evalúa la capacidad mental y la salud del hijo para tomar decisiones financieras.