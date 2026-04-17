Coldplay encabezará el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA anunció que el concierto de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026 será protagonizado por Coldplay, convirtiéndose en la primera edición del torneo en incluir un espectáculo musical de gran escala durante el partido decisivo.
El encuentro se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, una de las sedes compartidas por México, Estados Unidos y Canadá. La actuación, de aproximadamente quince minutos, requerirá un montaje y desmontaje exprés del escenario para no interferir con los tiempos reglamentarios del juego.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que la presencia de la banda británica busca transformar la final en un referente global de entretenimiento, combinando deporte y música para atraer audiencias más allá de los aficionados al fútbol.
El formato se inspira en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y podría consolidarse como una tradición en futuras ediciones, siempre que cumpla con los objetivos de audiencia y repercusión mediática esperados.
Antes de la decisión final, la FIFA había considerado a artistas como BLACKPINK, Justin Bieber, Shakira, Lady Gaga, Taylor Swift, Bruno Mars y BTS, aunque no se confirmó ninguna otra opción.
El show de medio tiempo será independiente de la ceremonia de clausura, la cual estará a cargo de Global Citizen, organización que ya produjo el espectáculo de la edición anterior del Mundial de Clubes con artistas como J Balvin, Doja Cat, Tems y la participación de Chris Martin.
En México, se han anunciado eventos previos al torneo, como el festival “México Vibra” en el Auditorio Nacional, que reunirá a destacados músicos nacionales.