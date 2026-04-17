Coldplay encabezará el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

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La FIFA confirmó que la banda británica actuará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, marcando la primera vez que el torneo incorpora un show al estilo Super Bowl.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 04:22 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 04:41 PM.