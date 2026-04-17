Juez argentino autoriza viajes internacionales de Inti, hija de Cazzu

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Un fallo del Juzgado Civil 87 de Argentina confirma que el padre de la menor, Christian Nodal, no respondió a la solicitud de permiso para que su hija Inti viajara con la madre, Cazzu, durante la gira Latinaje 2026, y el juez autorizó el traslado como medida cautelar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 08:58 AM.