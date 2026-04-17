Juez argentino autoriza viajes internacionales de Inti, hija de Cazzu

Un documento judicial del Juzgado Civil 87 de Argentina, difundido en exclusiva por el periodista Javier Ceriani, confirma que Christian Nodal no autorizó los viajes internacionales de su hija Inti, de 2 años, acompañando a su madre, la cantante Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu), durante la gira Latinaje 2026.
El expediente muestra que Cazzu solicitó permiso para que Inti viajara a Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y México entre febrero y mayo de 2026. El padre fue notificado el 23 de diciembre de 2025, pero guardó “silencio” legal ante la petición. Ante la falta de respuesta, el juez consideró razonable y necesario el desplazamiento para el ejercicio profesional de la madre, quien mantiene a la menor, y autorizó el traslado como medida cautelar, comunicándolo a las autoridades migratorias y a la defensora pública de menores.
La autorización incluye la obligación de Cazzu de informar el regreso de la niña a la jurisdicción argentina al término del plazo permitido. Gracias a este fallo, la gira Latinaje 2026, que arranca el 23 de abril en Chicago y recorre ciudades como Miami, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Houston, podrá continuar con la presencia de Inti.
El equipo de Nodal, representado por Alex Jiménez, sostuvo que la menor cuenta con visa estadounidense desde su nacimiento y que no necesita autorización adicional para viajar. Sin embargo, Ceriani calificó al cantante de “padre ausente” y señaló que su postura constituye una forma de presión y control sobre la madre, enmarcándola dentro de la violencia vicaria.
El caso ha reavivado el debate sobre los derechos de la infancia y la corresponsabilidad parental. La iniciativa ciudadana conocida como “Ley Cazzu”, que surgió en Argentina y ha cobrado impulso en México, busca reformar la normativa para que el custodio pueda tramitar pasaportes y viajes sin la autorización del progenitor que incumple sus obligaciones. En México, la propuesta ha sido presentada por el diputado Ernesto Núñez (PVEM) con el objetivo de garantizar el interés superior del menor y establecer mecanismos judiciales ágiles que eviten el uso abusivo de la patria potestad.