Lucero y Mijares sellan emotivo dueto en el Auditorio Nacional y reafirman su vínculo

En la noche del 17 de abril de 2026, el concierto de Mijares en el Auditorio Nacional se convirtió en uno de los momentos más emotivos de su trayectoria, al contar con la presencia de Lucero, su exesposa y madre de sus hijos.
Antes de interpretar "El Privilegio de Amar", Lucero tomó el micrófono y dedicó un discurso que conmovió al público, resaltando la familia que han construido tras el divorcio y el respeto que mantiene por Manuel. Sus palabras provocaron una ola de aplausos y el clamor del público por un beso, a lo que ella respondió con humor: "Ya nos dimos unos hace tiempo".
El dueto que siguió confirmó la conexión que ambos artistas conservan. Lucero expresó: "Te admiro profundamente, te quiero muchísimo y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón". Además, agradeció la invitación: "Que sean 40 años más, Manuel".
El encuentro recordó la historia que inició en la película "Escápate conmigo" y culminó con una boda televisada en 1997, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Hoy, con carreras independientes y dos hijos en común, Lucero y Mijares demuestran que su vínculo trasciende el pasado romántico y sigue resonando en varias generaciones.
La ovación del público confirmó que la figura de la "Novia de América" y el legado de Mijares continúan vigentes en la memoria colectiva, consolidando una relación basada en el respeto mutuo y la admiración artística.