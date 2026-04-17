Lucero y Mijares sellan emotivo dueto en el Auditorio Nacional y reafirman su vínculo

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Durante la celebración de los 40 años de carrera de Mijares, Lucero subió al escenario del Auditorio Nacional para dedicarle un mensaje y cantar junto a él, demostrando que su relación sigue basada en respeto y admiración.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 11:27 AM.