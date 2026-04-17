Luis Miguel y Paloma Cuevas confirman su relación firme tras rara aparición en Madrid

El pasado 16 de abril de 2026, el cantante Luis Miguel y la modelo Paloma Cuevas fueron captados en una cena íntima en un restaurante de alta cocina del barrio de Salamanca, en Madrid. La aparición, acompañada por los amigos Borja Thyssen y Blanca Cuesta, se realizó bajo estrictas medidas de discreción: la pareja y sus acompañantes llegaron y se retiraron por separado para evitar la atención de fotógrafos y curiosos.
Las fotografías publicadas por la revista ¡Hola! mostraron a Luis Miguel y Paloma Cuevas sonrientes, relajados y en constante interacción, lo que confirma que su relación atraviesa un momento de estabilidad y confianza. La velada, que se extendió desde las 22:00 hasta bien entrada la madrugada, evidenció la comodidad de ambos en compañía de su círculo más cercano.
Este encuentro refuerza la narrativa de una relación que, a pesar de los constantes rumores, se mantiene firme y alejada del bullicio mediático. Desde que hicieron pública su relación en 2022, la pareja ha alternado su vida entre Madrid y la residencia habitual de Luis Miguel, priorizando la privacidad y evitando la sobreexposición.
En medio de especulaciones sobre una posible boda —alimentadas por comentarios de Cristian Castro en "Ventaneando"— ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han confirmado planes matrimoniales. Ambos han reiterado su preferencia por vivir su amor sin presiones externas, manteniendo la discreción como norma en sus decisiones futuras.
La aparición en el barrio de Salamanca, junto a la elección de restaurantes de alto nivel como el de Ramón Freixa, subraya el gusto de la pareja por la alta gastronomía y los ambientes selectos, siempre acompañados de amigos de confianza. En conclusión, los hechos recientes demuestran que la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas sigue afianzada, sin señales de crisis ni distanciamiento, y que continúan construyendo su historia a su propio ritmo.