Luis Miguel y Paloma Cuevas confirman su relación firme tras rara aparición en Madrid

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Una discreta cena en el barrio de Salamanca, acompañados de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, mostró a Luis Miguel y Paloma Cuevas relajados y unidos. Las imágenes difundidas por ¡Hola! refuerzan la percepción de estabilidad en su vínculo, a la vez que descartan rumores de crisis inminente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 08:26 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 09:18 AM.