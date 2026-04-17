Madonna lanza “I Feel So Free”, primer adelanto de su próximo álbum “Confessions II”

...

La Reina del Pop estrenó en la emisora iHeartRadio el sencillo “I Feel So Free”, primer vistazo del álbum “Confessions II”. El tema marca el regreso de Madonna al sonido dance que definió su carrera, con una fecha de lanzamiento prevista para el 3 de julio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 12:25 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 12:44 PM.