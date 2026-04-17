Madonna lanza “I Feel So Free”, primer adelanto de su próximo álbum “Confessions II”

Madonna ha iniciado oficialmente su nueva era musical con el estreno de “I Feel So Free”, uno de los primeros adelantos de su próximo álbum Confessions II. La canción se presentó en la emisora estadounidense iHeartRadio y ya está circulando en estaciones de radio como parte de la campaña promocional del disco.
Más allá de la música, Confessions II se presenta como un proyecto conceptual. En declaraciones recientes, la artista describió la pista de baile como un “ritual” donde cuerpo, sonido y comunidad se convierten en herramientas de conexión y transformación. “I Feel So Free” encarna esa visión, girando en torno a la libertad personal, la identidad y la experiencia colectiva que brinda la música electrónica.
Con “I Feel So Free”, Madonna no solo busca reconectar con su legado dance, sino también ofrecer una propuesta actual y conceptual que reafirma su posición como referente de la música pop a nivel mundial.