Madre de Christian Nodal impulsa gira de Cazzu en medio de pleito con su hijo

La periodista Adri Toval reveló en Instagram que la madre de Christian Nodal, Cristy Nodal, habría colaborado en la organización y financiamiento de la gira de la artista urbana Cazzu en Estados Unidos y Latinoamérica. Según la información, Cristy se reunió con la antigua representante del cantante y con miembros del equipo de Cazzu para coordinar aspectos logísticos y económicos del proyecto, lo que habría generado un distanciamiento entre madre e hijo.
El presunto apoyo financiero se produce en medio de una crisis familiar y profesional que atraviesa el sonorense. En abril de 2026, el padre de Nodal, Jaime González, renovó el registro de la marca y el nombre artístico del cantante por diez años ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dejando a Christian sin control sobre su propia identidad comercial. El intérprete declaró públicamente: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”.
La disputa legal ha desencadenado una ruptura digital: Nodal dejó de seguir en Instagram a sus padres y a su hermana, y ellos replicaron la acción. Además, el cantante enfrenta problemas con su representación legal; en febrero de 2026 el despacho que lo defendía ante la Fiscalía General de la República renunció a representarlo, aunque sigue asesorando a sus padres.
Paralelamente, Nodal mantiene una contienda con Universal Music, que reclama derechos de autor y regalías de sus tres primeros discos. En noviembre de 2025, una jueza determinó que ni el cantante ni sus padres quedarían vinculados a proceso penal por presunta falsificación de contratos, aunque la vía civil permanece abierta.
Ante la pérdida de control sobre su nombre y marca, el artista ha considerado regresar a Universal Music para obtener recursos que le permitan liquidar la penalización exigida por el contrato con su padre.
La información de Toval también señala que, pese a la disputa legal entre Nodal y Cazzu por la custodia de la hija del cantante, Cristy mantiene una relación de “mucho cariño” y respaldo hacia la rapera, lo que habría intensificado el distanciamiento con su hijo por temas financieros y de gestión.