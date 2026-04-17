Madre de Christian Nodal impulsa gira de Cazzu en medio de pleito con su hijo

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Según la periodista Adri Toval, la madre de Christian Nodal, Cristy Nodal, habría participado en la planeación y financiamiento de la gira de la rapera Cazzu en EE. UU. y Latinoamérica, lo que incrementa la tensión familiar del cantante, quien perdió los derechos de su nombre y marca tras una maniobra legal encabezada por su padre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 10:24 AM.