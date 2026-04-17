Pati Chapoy es cancelada en redes por sus ataques contra Cazzu

La periodista y presentadora de espectáculos Pati Chapoy ha sido nuevamente cancelada en redes sociales después de lanzar comentarios considerados ofensivos contra la cantante de trap Cazzu, ex pareja de Christian Nodal.
En varias emisiones, la conductora cuestionó la cifra de manutención solicitada por Cazzu para su hija Inti, calificándola de exagerada y defendiendo al cantante mexicano. Asimismo, mostró simpatía por la nueva pareja de Nodal, Ángela Aguilar, y minimizó las teorías de infidelidad que involucraban a la argentina.
Este episodio refuerza la creciente sensibilidad del público mexicano ante los discursos que perciben como ofensivos o discriminatorios, y plantea un desafío para los programas de espectáculos que buscan equilibrar la información con el entretenimiento.