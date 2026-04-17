Pati Chapoy es cancelada en redes por sus ataques contra Cazzu

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La conductora de espectáculos Pati Chapoy vuelve a ser objeto de críticas y boicots en redes sociales tras lanzar comentarios ofensivos contra la trapera Cazzu, intensificando la polémica alrededor del divorcio de Christian Nodal y la cobertura del programa 'Ventaneando'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 12:32 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 01:28 PM.