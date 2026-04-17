Steven Spielberg advierte: “Nos quedaremos sin combustible”

Los estudios deben ampliar las ventanas de exclusividad en salas – Así lo declaró Steven Spielberg durante su participación en CinemaCon, el 16 de abril de 2026. El director subrayó que la permanencia de los estrenos en los cines es esencial para la sostenibilidad del modelo tradicional y para contrarrestar el consumo inmediato en plataformas digitales.
Spielberg elogió la decisión de Donna Langley, responsable de cine de Universal, de extender los periodos de exclusividad, y preguntó retóricamente: “¿Escucho 60 días? ¿Escucho 120 días?”. La propuesta generó un intenso debate entre los asistentes, que reconocieron la necesidad de equilibrar la rapidez de los lanzamientos en streaming con la experiencia colectiva del cine.
Riesgo de “quedarse sin combustible” – El cineasta advirtió que la industria se está quedando sin energía creativa al depender exclusivamente de franquicias y propiedades intelectuales ya consolidadas. “Si solo hacemos propiedad intelectual conocida y con marca, nos quedaremos sin combustible”, afirmó, haciendo un llamado a la producción de historias originales de cualquier escala.
En este sentido, Spielberg resaltó la importancia de mantener la diversidad de contenidos y de ofrecer al público tanto grandes producciones como películas independientes, siempre que los estudios apoyen una mayor duración en cartelera.
Impacto de la política de Universal – El director destacó el reciente cambio de Universal, que ha ampliado las ventanas de exhibición para sus estrenos, una medida que, según él, “puede contribuir a reforzar la permanencia del cine en salas”. Esta iniciativa se enmarca dentro de un proceso de ajuste que la industria atraviesa tras los cambios provocados por la pandemia y la explosión del streaming.
Además de sus reflexiones estructurales, Spielberg recordó su propia trayectoria y su vínculo con la ciencia‑ficción, señalando que su pasión por explorar ideas sigue viva y que el próximo estreno de Disclosure Day (12 de junio) marca su regreso a los grandes presupuestos.
En conclusión, el mensaje central del director fue claro: para que el cine siga siendo viable y atractivo, es indispensable que los estudios y exhibidores colaboren en alargar la vida de los estrenos en salas, fomenten la creación de contenido original y eviten una sobrecarga de franquicias que, de persistir, podría agotar la energía creativa de la industria.