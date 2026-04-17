Steven Spielberg advierte: “Nos quedaremos sin combustible”

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En su intervención en CinemaCon, el aclamado director estadounidense pidió a los estudios y exhibidores que prolonguen la exclusividad de los estrenos en salas, advirtió sobre la dependencia excesiva de franquicias y elogió la reciente política de Universal que extiende las ventanas de exhibición.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 12:25 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 12:19 PM.