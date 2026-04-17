Paramount confirma ‘Top Gun 3’ con Tom Cruise como protagonista

Paramount Pictures confirmó oficialmente que la esperada tercera entrega de la saga ‘Top Gun’ está en desarrollo. El anuncio, realizado por el codirector de la compañía, Josh Greenstein, indica que el guion de Top Gun 3 está “muy avanzado” y que Tom Cruise volverá a interpretar a Maverick.
El éxito de Top Gun: Maverick (2022) dejó al público con la sensación de que la historia aún tenía mucho que ofrecer. En esta nueva película, Maverick ya no será solo el rebelde que rompe reglas, sino el mentor que guía a sus alumnos, como Rooster y Hangman, en un entorno de alta tecnología y peligros aéreos.
El anuncio se acompañó de un breve metraje en el que Cruise aparece sobre el icónico depósito de agua del estudio de Hollywood, diciendo: “El futuro se ve brillante desde aquí”. Aunque la fecha de estreno no se ha revelado, la producción avanza con un ritmo acelerado y se espera que la película mantenga la combinación de efectos digitales y tomas reales que caracterizó a su predecesora.
Para los seguidores del género de acción y los fanáticos de Cruise, la noticia refuerza la reputación de la franquicia como un evento cinematográfico que celebra la adrenalina, la destreza aérea y el compromiso del actor con la autenticidad en pantalla.
Se anticipa que Top Gun 3 será más que una película de aviones; será una celebración del cine como espectáculo, con la promesa de “verdad, sudor y motores rugiendo a máxima potencia”.