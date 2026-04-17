Paramount confirma ‘Top Gun 3’ con Tom Cruise como protagonista

...

La productora anunció oficialmente que la tercera entrega de la saga ‘Top Gun’ está en desarrollo y que el guion avanza rápidamente, generando altas expectativas entre el público y los fanáticos del cine de acción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 09:44 AM.