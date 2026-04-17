Zayn Malik hospitalizado aplaza promoción de Konnakol y preocupa a sus fans

...

El cantante británico Zayn Malik confirmó su ingreso hospitalario a través de Instagram, lo que obligó a posponer compromisos promocionales, incluida una gira que pasará por la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/04/2026 12:25 PM.
En Espectáculos y editada el 17/04/2026 12:49 PM.