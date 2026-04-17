Zayn Malik hospitalizado aplaza promoción de Konnakol y preocupa a sus fans

Zayn Malik, el exintegrante de One Direction que ha consolidado su carrera como solista, informó a sus seguidores que se encuentra hospitalizado mientras se prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Konnakol. La noticia fue publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde el artista agradeció el apoyo de sus fans y del equipo médico que lo atiende.
El cantante, nacido el 12 de enero de 1993 en Bradford, Reino Unido, alcanzó la fama mundial como parte de la boy band formada en The X Factor. Desde su salida del grupo, ha lanzado varios discos, entre ellos Room Under the Stairs (2024), que alcanzó el puesto 15 en la Billboard 200 y el número 3 en la lista oficial del Reino Unido.
En la publicación de Instagram, Malik explicó que está atravesando una “semana complicada” y que, por ello, no podrá cumplir con los compromisos programados para la promoción de Konnakol. Entre los eventos afectados se encuentran presentaciones y entrevistas previstas en México, donde el artista tenía programada una parada de su gira internacional.
Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que detalle la gravedad de su estado de salud, y la información disponible se limita a la declaración del propio artista y a la confirmación de que está bajo observación médica.
Según la revista Billboard, Konnakol es el primer álbum de Zayn desde Room Under the Stairs y se espera que continúe su ascenso en las listas internacionales. La gira que acompañará al disco incluirá ciudades de Europa, Asia y América Latina, con una fecha confirmada para la Ciudad de México que ahora podría reprogramarse.
Los seguidores de Zayn Malik pueden seguir las actualizaciones a través de sus redes sociales oficiales, donde el cantante ha prometido mantener informada a su audiencia sobre su proceso de recuperación.