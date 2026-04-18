Ángela Aguilar abandona la casa de Christian Nodal en medio de una crisis matrimonial

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Según el periodista Javier Ceriani, la cantante Ángela Aguilar dejó la residencia que compartía con Christian Nodal en Houston el 14 de abril y se refugió en el rancho de su madre en Texas, tras la polémica del videoclip “Un vals” y presuntos rumores de infidelidad del cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/04/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 18/04/2026 10:35 AM.