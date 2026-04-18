Ángela Aguilar abandona la casa de Christian Nodal en medio de una crisis matrimonial

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesa su momento más delicado desde la boda civil celebrada en Cuernavaca. El periodista Javier Ceriani informó que la cantante abandonó la casa matrimonial el martes 14 de abril y se trasladó al rancho de su madre, Aneliz Aguilar, en Magnolia, Texas.
El desencadenante, según Ceriani, fue la controversia generada por el videoclip “Un vals”, en el que la modelo Dagna Mata, comparada físicamente con Cazzu, expareja de Nodal, aparece como protagonista del nuevo sencillo “Forajido”. La familia Aguilar habría considerado la elección de la modelo una falta de respeto, lo que provocó que Pepe Aguilar y Aneliz exigieran a Ángela alejarse del entorno de Nodal mientras se resuelve el conflicto.
El comunicado familiar, difundido en redes sociales, solicitó respeto hacia la cantante y señaló que la decisión de no regresar a la casa corresponde a Pepe Aguilar, quien negociará directamente con Christian Nodal los términos de una posible reconciliación o separación. Ceriani citó a fuentes que describieron la situación como una “pieza de ajedrez”, con la hija de la pareja bajo custodia temporal en el rancho familiar.
Además del video, el periodista mencionó la supuesta existencia de una amante dominicana de Nodal, con quien el cantante mantendría una relación en Miami desde hace varios años. Según Ceriani, el padre de Nodal, Jaime González, habría tomado medidas para proteger los recursos económicos del cantante, registrando el nombre del hijo bajo su control, en cumplimiento de un acuerdo prenupcial firmado antes de la boda que contempla multas millonarias en caso de infidelidad antes de los tres años de matrimonio.
En redes sociales, Ángela Aguilar no ha publicado ni interactuado desde la polémica, y Nodal habría dejado de seguir a su suegra, Aneliz, gesto interpretado como señal de la ruptura familiar. La pareja está próxima a cumplir dos años de convivencia, un periodo que, según Ceriani, es crítico para la estabilidad del matrimonio.
Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan los rumores difundidos por Ceriani.