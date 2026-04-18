Muere Carlos Becerril, voz legendaria de “Don Gato”, y se apaga una era del doblaje mexicano

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El maestro del doblaje mexicano, último sobreviviente del elenco original de "Don Gato y su pandilla", murió el 17 de abril a los 90 años, dejando una trayectoria de casi seis décadas que marcó a varias generaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/04/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 18/04/2026 10:55 AM.