Fallece la actriz Nadia Farès, conocida por “Los ríos de color púrpura”

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Nadia Farès, la actriz franco‑marroquí de 57 años que alcanzó fama internacional con la película “Los ríos de color púrpura” (2000), murió el viernes en el Hospital Pitié‑Salpêtrière de París tras haber sido hallada inconsciente en una piscina la semana pasada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/04/2026 10:00 AM.
En Espectáculos y editada el 18/04/2026 10:21 AM.