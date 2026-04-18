José Eduardo Derbez revela su mayor pleito con Victoria Ruffo

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En el episodio más reciente de su podcast Mixologando, José Eduardo Derbez contó la discusión más intensa que ha tenido con su madre, la actriz Victoria Ruffo, tras ser encontrado desnudo en un estacionamiento tras una fiesta. El relato, que incluyó también a su exnovia, generó gran revuelo entre los oyentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/04/2026 09:59 AM.
En Espectáculos y editada el 18/04/2026 10:17 AM.