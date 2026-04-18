José Eduardo Derbez revela su mayor pleito con Victoria Ruffo

El actor José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y de la reconocida actriz Victoria Ruffo, confesó en el último programa de su podcast Mixologando cuál ha sido la pelea más fuerte que ha sostenido con su madre. El invitado del día, el presentador de espectáculos Fabián Lavalle, conocido como "Fabiruchis", provocó la revelación al preguntar directamente por el conflicto familiar más significativo.
Derbez explicó que, aunque los enfrentamientos entre él y su madre suelen ser breves y explosivos, hubo una ocasión que marcó un punto de inflexión: una noche salió de fiesta, no respondió a las llamadas de su madre ni de su entonces novia, y terminó desnudo en el asiento del conductor de un automóvil estacionado. Fue su madre quien lo encontró, lo que desencadenó una discusión que involucró también a su exnovia, pues ambas estaban preocupadas por su paradero.
El actor describió el episodio como "un gran pleito" y añadió que la tensión se prolongó varios días, afectando su estado de ánimo y su vida social. "La cruda moral me duró meses; dejé de salir y me puse a reflexionar", confesó. A pesar de la intensidad del conflicto, Derbez subrayó que la relación con su madre se recuperó rápidamente, como suele suceder en su familia: "Somos de pelear, explotar, pero también de reconciliarnos en cuestión de horas".
El relato, que combinó humor y sinceridad, resonó entre los seguidores del programa, quienes valoraron la franqueza del actor al compartir un episodio tan íntimo de su vida personal.