Madonna cierra un ciclo al presentarse como invitada de Sabrina Carpenter en Coachella

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La reina del pop volvió a Coachella veinte años después, sorprendiendo al público al acompañar a Sabrina Carpenter en una versión de “Vogue” y cerrar su participación con un emotivo coro de “Like a Prayer”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/04/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 18/04/2026 12:22 PM.