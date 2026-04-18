Salinas de Gortari desconfiaba de Jorge ‘Burro’ Van Rankin por presunto interés económico

...

El conductor Jorge Van Rankin reveló que Carlos Salinas de Gortari lo consideró un interesado cuando inició su relación con la hija del expresidente, Cecilia Salinas Occelli, y describió el distanciamiento y la posterior reconciliación entre ambos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/04/2026 09:59 AM.
En Espectáculos y editada el 18/04/2026 11:41 AM.