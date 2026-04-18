Salinas de Gortari desconfiaba de Jorge ‘Burro’ Van Rankin por presunto interés económico

Jorge ‘Burro’ Van Rankin confirmó que, al iniciar su noviazgo con Cecilia Salinas Occelli en 1991, a mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente lo percibió como un interesado y lo mantuvo alejado de Los Pinos. El conductor relató que Salinas evitaba saludarlo, le impedía sentarse a la mesa y le pidió que cambiara su modesto Volkswagen por un vehículo blindado.
Van Rankin describió la diferencia de recursos económicos entre ambos mundos: “Yo traía 200 pesos en la bolsa y ellos manejaban cuentas de 7 mil”. Aun así, mantuvo la relación con Cecilia, pese a la incomodidad generada en el entorno presidencial.
El distanciamiento se mantuvo durante gran parte del sexenio, pero, según el conductor, cambió cuando Salinas constató que la relación con su hija continuaba. “Nunca me pidió disculpas, pero reconoció que pensó que yo era un interesado y vio que seguía ahí”, recordó Van Rankin, quien añadió que a partir de entonces “nos hicimos amigos”.
Tras el fin del mandato y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la relación entre Van Rankin y la familia Salinas se suavizó. El conductor asegura que, a pesar de la ruptura con Cecilia en 2003, mantiene una postura respetuosa: “Nunca voy a hablar mal de una familia muy linda”.
Cecilia Salinas Occelli, nacida en 1974, estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y contrajo matrimonio en 2003, en una ceremonia que contó con la presencia de figuras políticas y del entretenimiento.