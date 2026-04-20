Cancelan el cuarto concierto de Kanye West en Suiza por incompatibilidad de valores

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El FC Basel rechazó la propuesta de presentar a Kanye West en el St. Jakob‑Park el 26 de junio, citando una evaluación interna que determinó que el artista no se alinea con los valores del club. Es el cuarto evento europeo cancelado tras polémicas por sus declaraciones y símbolos antisemitas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/04/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 20/04/2026 10:02 AM.