Cancelan el cuarto concierto de Kanye West en Suiza por incompatibilidad de valores

El club suizo FC Basel informó que no permitirá la realización del concierto de Kanye West en su estadio St. Jakob‑Park, programado para el 26 de junio. Según un comunicado oficial, la decisión se tomó tras un "análisis exhaustivo" que concluyó que el rapero no se ajusta a los valores institucionales del club.
El rechazo se produce en medio de una serie de cancelaciones en Europa: Polonia, Francia y Reino Unido ya habían vetado o pospuesto presentaciones del artista, que ha generado controversia por publicaciones con simbología nazi, comentarios antisemitas y la canción "Heil Hitler". West ha atribuido su comportamiento a problemas de salud mental, incluidos episodios bipolares, y ha ofrecido disculpas públicas.
Aunque la gira europea sufre retrocesos, aún quedan fechas confirmadas en Turquía, Países Bajos, Italia, Portugal y España, donde se presentará el 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
El FC Basel subrayó su compromiso de seguir albergando conciertos internacionales, pero reiteró que no puede ofrecer una plataforma al artista bajo las circunstancias actuales.