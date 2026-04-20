Kim Kardashian y Kris Jenner exigen 7 mdd a Ray J por violar acuerdo de confidencialidad

...

Kim Kardashian y su madre Kris Jenner demandan a Ray J la devolución de 5 millones de dólares ya entregados y 2 millones adicionales, alegando que el rapero incumplió un pacto de confidencialidad firmado en 2023 sobre la difusión del video sexual de 2007.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/04/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 20/04/2026 09:54 AM.