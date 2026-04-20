Kim Kardashian y Kris Jenner exigen 7 mdd a Ray J por violar acuerdo de confidencialidad

Los representantes legales de Kim Kardashian y Kris Jenner presentaron una nueva solicitud de pago de 7 millones de dólares a Ray J, argumentando que el rapero violó el acuerdo de confidencialidad suscrito en 2023. Según documentos obtenidos por Page Six, la demanda incluye la devolución de los 5 millones de dólares ya entregados y 1 millón adicional para cada una de las demandantes.
El conflicto se originó en 2023, cuando ambas partes acordaron, bajo cláusula de confidencialidad, no hacer declaraciones públicas ni difundir información sobre el video sexual de 2007 que involucró a Ray J y a la familia Kardashian. En 2025, Ray J realizó una transmisión en directo en la que insinuó la existencia de investigaciones federales contra Kim y Kris, lo que desencadenó una demanda por difamación presentada en octubre de 2025.
En respuesta, Ray J interpuso una contrademanda en noviembre de 2025, negando la difamación y alegando que Kim había violado previamente el acuerdo al mencionar el caso en el programa The Kardashians. La carta legal de mayo de 2025, citada por Page Six, indica que las empresarias consideran que la transmisión de Ray J constituye una ruptura del pacto, justificando la suspensión de futuros pagos y la exigencia de la devolución de los montos ya entregados.
El juez del caso rechazó la solicitud de mantener en privado ciertos aspectos del acuerdo, al no encontrarse evidencia suficiente de perjuicio directo por la divulgación. Por ello, parte de la información del acuerdo ha quedado accesible en el proceso judicial, permitiendo que los medios y el público conozcan los detalles del litigio.
El acuerdo de 2023, firmado por Kim Kardashian, Kris Jenner, Ray J y la madre del rapero, Sonja Norwood, establecía restricciones estrictas sobre la divulgación pública de cualquier información relacionada con el caso. Con la presente demanda, las demandantes buscan recuperar los 5 millones de dólares ya pagados y añadir 2 millones más como compensación por los supuestos incumplimientos.