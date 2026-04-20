Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita

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La cantante Michelle Salas compartió en Instagram una imagen inédita junto a su padre, Luis Miguel, para celebrar sus 56 años, mientras rememora una relación marcada por distanciamientos y reconciliaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/04/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 20/04/2026 08:57 AM.