Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita

El pasado domingo 19 de abril, la actriz y cantante Michelle Salas sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una fotografía inédita en la que abraza a su padre, el icónico Luis Miguel, con motivo de su 56.º cumpleaños. En la imagen, ambos aparecen durante la boda de la modelo con Danilo Díaz Granados, celebrada el 14 de octubre de 2023 en la finca Il Borro, en la Toscana, Italia.
El mensaje que acompañó la publicación fue breve pero cargado de afecto: “¡Te amo, papu! Happiest birthday. Que sean muchos años más celebrando tu vida”. Con estas palabras, Michelle no solo rindió homenaje a su padre, sino que también subrayó la cercanía que ha ido consolidándose entre ambos en los últimos años.
La relación entre Luis Miguel y su hija ha sido objeto de numerosos altibajos mediáticos. El cantante reconoció públicamente a Michelle cuando ella tenía 19 años, pero el estreno de la serie “Luis Miguel: La serie” en Netflix reavivó tensiones, pues la joven calificó la producción de “irrespetuosa” por la forma en que se retrató su historia y su vínculo con Alejandro Asensi, entonces mánager del artista.
A pesar de la reserva histórica de Luis Miguel respecto a su vida privada, 2023 marcó un punto de inflexión: la presencia del Sol de México en la boda de su hija generó especulaciones sobre su posible acompañamiento al altar. Finalmente, Stephanie Salas, madre de Michelle, confirmó que el cantante asistió al evento, aunque fue ella quien acompañó a su hija durante la ceremonia.
Más allá del aspecto familiar, el artículo recuerda la trayectoria artística de Luis Miguel, quien a sus 56 años sigue siendo una figura central del pop latino. Desde el lanzamiento del álbum “Romance” en 1991, que revitalizó el bolero entre los jóvenes y vendió más de siete millones de copias, hasta su récord de agotamiento de entradas en el Madison Square Garden, el cantante ha acumulado más de 60 millones de discos vendidos y una serie de distinciones internacionales.
Su legado también está marcado por la disciplina impuesta por sus padres, la misteriosa desaparición de su madre Marcela Basteri y una carrera que ha resistido presiones para incursionar en el mercado anglosajón, consolidándose como un referente de la música en español.