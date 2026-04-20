Mueren dos miembros del staff de “Sin senos sí hay paraíso” tras ataque en el set en Bogotá

El 18 de abril, mientras el elenco de Sin senos sí hay paraíso grababa escenas en el centro de Bogotá, un hombre se acercó a la locación y, sin mediar palabra, atacó a dos integrantes del staff con un arma blanca. El agresor también hirió a una tercera persona, resultando en tres fallecimientos.
Las víctimas mortales fueron Nicolás Perdomo, de 23 años, quien trabajaba detrás de cámaras, y Henry Benavidez, conductor del camión de transporte del equipo técnico. Ambos fueron trasladados al Hospital de la Samaritana, donde los médicos no pudieron salvar sus vidas.
Actores de la serie, como Carolina Gaitán (Catalina Marín) y Carmen Villalobos (Catalina Santana), rindieron homenaje a los fallecidos en redes sociales, resaltando su buen ánimo, energía y la importancia de sus labores, a menudo invisibilizadas en la producción.
Según fuentes de la producción citadas por Noticias Caracol, el ataque habría sido motivado por un intento de robo del camión que contenía equipos técnicos, aunque la Policía Metropolitana de Bogotá descartó cualquier intento de hurto, calificándolo como un hecho de intolerancia.
El comandante Giovanni Cristancho, en un video difundido en redes, explicó que, tras el ataque, varios miembros del staff intentaron defender a la víctima, lo que derivó en más heridas y fallecimientos. La Policía y la Fiscalía de Bogotá han iniciado una investigación para esclarecer los motivos y la identidad del agresor.
El trágico suceso ha generado un llamado de la comunidad del entretenimiento a reconocer y proteger a los trabajadores detrás de cámaras, cuyo trabajo es esencial para la realización de cualquier producción audiovisual.