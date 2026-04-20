Mueren dos miembros del staff de “Sin senos sí hay paraíso” tras ataque en el set en Bogotá

...

El 18 de abril, durante la filmación de la cuarta temporada de la serie, un agresor armado atacó al equipo de producción en la localidad de Santa Fe, Bogotá, dejando tres muertos, entre ellos los técnicos Nicolás Perdomo (23 años) y Henry Benavidez. La Policía Metropolitana de Bogotá investiga el hecho, que no habría sido un intento de robo, sino un acto de intolerancia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/04/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 20/04/2026 09:10 AM.