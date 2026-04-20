Fallece Patrick Muldoon, actor de "Starship Troopers" y de icónicos dramas televisivos

Los Estados Unidos están de luto tras confirmarse la muerte del actor Patrick Muldoon, quien falleció el 19 de abril a los 57 años. Según el portal de noticias TMZ, el actor fue hallado inconsciente en el baño de su casa en Beverly Hills y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no pudo ser reanimado.
En el cine, su trabajo más recordado es el de Carl Jenkins en Starship Troopers (1997), dirigida por Paul Verhoeven, película que con el tiempo se convirtió en un clásico de culto dentro del género de ciencia‑ficción.
A lo largo de más de tres décadas, Muldoon mantuvo una carrera activa, alternando entre series de televisión, películas y apariciones en diversos proyectos de entretenimiento, convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones de espectadores.
La familia ha solicitado respeto a su intimidad mientras se encuentran en proceso de organizar los servicios funerarios.