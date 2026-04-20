Fallece Patrick Muldoon, actor de "Starship Troopers" y de icónicos dramas televisivos

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El actor estadounidense Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en "Days of Our Lives", "Melrose Place" y la película de culto "Starship Troopers", murió a los 57 años tras ser encontrado inconsciente en su domicilio de Beverly Hills. Las primeras versiones apuntan a un infarto como causa de la muerte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/04/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 20/04/2026 09:29 AM.