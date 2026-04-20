Niurka Marcos, primera eliminada de “La Mansación VIP”, denuncia favoritismo

La actriz y cantante Niurka Marcos fue la primera participante en ser eliminada de “La Mansión VIP”, el reality transmitido en vivo por el canal de YouTube de HotSpanish. La decisión se basó en que su super‑chat acumuló la menor cantidad de dinero entre los concursantes, mecanismo que, según la propia artista, favorece a quienes cuentan con mayor poder adquisitivo de sus seguidores.
Durante la gala de eliminación, Niurka reaccionó en directo, señalando supuestas manipulaciones dentro del programa y afirmando que la producción había ocultado información a la audiencia. “Hubo una intención muy baja de parte de quien escribió todo esto”, gritó mientras mostraba el dedo medio a las cámaras, calificando su salida de “humillación”.
HotSpanish, creador del formato, emitió un comunicado en el que negó cualquier mala fe y agradeció a los participantes, pero la polémica persiste. En el mismo programa, el actual novio de Niurka, Bruno, anunció su retiro para acompañarla, declarando: “Entiendo que Bruno también quiere irse”. Ambos abandonaron la casa al concluir la primera gala de eliminación.
Tras salir del encierro, Niurka utilizó sus redes sociales para ampliar sus señalamientos. En historias de Instagram sostuvo que el contrato del reality contenía restricciones que la producción habría incumplido y acusó a los productores de favorecer a Eli y Sol León. “Jamás pediría dinero a mis fans; son personas trabajadoras”, afirmó, añadiendo que el formato prioriza los ingresos del creador, “todo va para Roberto”, en referencia a HotSpanish.
La cantante también denunció que la producción manipula el contenido y oculta hechos relevantes. Prometió que, ahora fuera de la casa, revelará lo que presenció dentro del reality, asegurando que “el show apenas comienza”.