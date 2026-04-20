Niurka Marcos, primera eliminada de “La Mansación VIP”, denuncia favoritismo

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La actriz y cantante Niurka Marcos salió de la casa del reality “La Mansión VIP” tras registrar la menor recaudación en el super‑chat. En vivo, acusó al programa de favoritismos, manipulaciones y de favorecer a ciertos concursantes, y prometió revelar información oculta. Su pareja, Bruno, abandonó la competencia junto a ella.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/04/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 20/04/2026 09:39 AM.