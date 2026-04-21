Alana Flores anuncia su retiro del boxeo tras Supernova Strikers 2026

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La influencer regia Alana Flores confirmó que su combate contra Flor Vigna será su última pelea amateur, poniendo fin a una carrera invicta de cuatro triunfos desde 2024.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/04/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 21/04/2026 10:10 AM.