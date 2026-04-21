Alana Flores anuncia su retiro del boxeo tras Supernova Strikers 2026

La creadora de contenido mexicana Alana Flores sorprendió a sus seguidores al declarar que el enfrentamiento contra la argentina Flor Vigna, programado para el evento Supernova Strikers 2026, será su última incursión en el ring. En una entrevista concedida a Infobae, Flores afirmó que no tiene planes de continuar en el boxeo amateur después de esa contienda, calificándola como el cierre definitivo de su trayectoria deportiva.
Flores, quien debutó en el boxeo en 2024 y ha acumulado un récord perfecto de cuatro victorias, ha sido una de las figuras más mediáticas del llamado "boxeo de influencers". Su decisión llega en medio de una creciente expectación generada por la rivalidad con Vigna, a quien considera una de sus oponentes más difíciles. "Yo no creo seguir después de esto en el boxeo, la verdad, creo que es por fin y oficialmente puedo decir que va a ser mi última pelea", declaró la atleta.
El anuncio coincide con la polémica surgida por la negativa de Karely Ruiz a medirse con Flores en una supuesta tercera función, lo que ha alimentado la percepción de que el combate contra Vigna representa el cierre de una etapa. A pesar de la retirada, Flores mantuvo abierta la posibilidad de aceptar nuevos retos si se le presentan, aunque aclaró que el boxeo ya no figura entre sus prioridades inmediatas.
El evento Supernova Strikers 2026, que se celebrará en la Ciudad de México, se ha convertido en el epicentro de la conversación en redes sociales, con intercambios de mensajes directos y declaraciones cruzadas entre ambas peleadoras que han elevado la expectación del público. Para sus seguidores, la incógnita ahora radica en los proyectos que Flores emprenderá tras despedirse del cuadrilátero, dejando atrás una breve pero destacada carrera amateur.
Con su historial invicto y su presencia en plataformas digitales, Alana Flores se consolida como una de las figuras a seguir en el espectáculo del boxeo de influencers, marcando con su última pelea un hito en la evolución de este fenómeno deportivo.