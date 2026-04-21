Billboard otorga a Rosalía el galardón “Mujer del Año” en Miami

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La cantante española será reconocida como Mujer del Año en la edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, en una ceremonia transmitida por Telemundo este jueves.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/04/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 21/04/2026 08:25 AM.