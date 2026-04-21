Billboard otorga a Rosalía el galardón “Mujer del Año” en Miami

Billboard y Telemundo anunciaron que la artista española Rosalía será distinguida como “Mujer del Año” durante la próxima edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música. La ceremonia se llevará a cabo este jueves en Miami y será transmitida en vivo a partir de las 21:00 h (hora del este de EE. UU.) / 00:00 h del viernes (tiempo del centro de México).
El reconocimiento llega en un momento crucial para la carrera de la cantante, quien ha consolidado su presencia internacional al combinar sonidos tradicionales con elementos contemporáneos. En el comunicado oficial, los organizadores la describen como “una de las voces más influyentes de su generación” y resaltan su capacidad para “desafiar los límites de la música en español”.
El éxito reciente de su álbum LUX, lanzado en noviembre, respalda el galardón: debutó en el primer lugar de listas clave como Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums. Además, alcanzó la posición número cuatro en el Billboard 200, marcando su primera entrada en el top 10 del ranking general.
Rosalía acumula cifras destacadas en la industria: siete primeros lugares en Latin Airplay, nueve entradas en el top 10 de Hot Latin Songs y más de 60 apariciones en el listado Billboard Global. Sin embargo, el premio trasciende los números; los organizadores subrayan su influencia en la moda, las artes visuales y la dirección creativa.
En la lista de homenajeadas se incluyen artistas como Lola Índigo, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G, Joy Huerta, Ivy Queen y Young Miko. La ceremonia será conducida por la presentadora Chiquis.