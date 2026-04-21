Fallece Ricardo de Pascual, icónico actor y comediante de la televisión mexicana

El medio artístico nacional está de luto tras el fallecimiento de Ricardo de Pascual, destacado actor y comediante que marcó la historia de la televisión mexicana. La noticia fue confirmada en la madrugada del martes a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).
De Pascual, de 85 años, nació el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en el teatro antes de dar el salto a la pantalla chica. Su trayectoria incluye papeles memorables en El Chapulín Colorado, El Chavo del 8, Papá Soltero, Como dice el dicho, Príncipe del Barrio, Vecinos y Una familia de diez, entre otros.
La ANDA no divulgó la causa exacta de su muerte. Sin embargo, se sabía que el comediante llevaba varios años enfrentando una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). En una entrevista con Matilde Obregón en octubre de 2025, De Pascual confirmó su diagnóstico y explicó que utilizaba un tanque de oxígeno. Además, había mencionado complicaciones en la columna vertebral, el corazón y los riñones.
Artistas como Maribel Guardia, Arturo Vázquez y Arath de la Torre expresaron sus condolencias en la sección de comentarios de la ANDA, resaltando la influencia de De Pascual en la comedia mexicana y su capacidad para conectar con varias generaciones.
En cuanto a su vida privada, se conocía poco. En 2015 contrajo matrimonio con Martha, una ex monja que abandonó su congregación por motivos de salud. La pareja, que se conoció a través de redes sociales, mantuvo una relación de 18 años antes de casarse.
El legado de Ricardo de Pascual permanecerá en la memoria colectiva del público mexicano, que lo recordará por su talento, carisma y sentido del humor que trascendió décadas.