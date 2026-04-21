Fallece Ricardo de Pascual, icónico actor y comediante de la televisión mexicana

...

El reconocido actor y comediante Ricardo de Pascual, quien deleitó al público durante más de cuatro décadas con su participación en programas como "El Chapulín Colorado" y "El Chavo del 8", murió el martes 21 de abril. La causa no fue revelada, aunque se conocía su lucha contra la EPOC y otras afecciones de salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/04/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 21/04/2026 08:52 AM.