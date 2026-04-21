Will Smith declara su retiro de intentar “hacer feliz” a Jada Pinkett Smith y redefine su amor

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El actor confesó que ya no asume la responsabilidad de la felicidad de su esposa, reconociendo que cada uno debe buscar su bienestar interno. La revelación surge en medio de la relación abierta y separada que mantienen desde 2016, sin planes de divorcio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/04/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 21/04/2026 08:14 AM.