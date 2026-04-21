Will Smith declara su retiro de intentar “hacer feliz” a Jada Pinkett Smith y redefine su amor

Will Smith, en un video publicado en sus redes oficiales, anunció que se retira de intentar "hacer feliz" a Jada Pinkett Smith. La frase, que inicialmente fue interpretada como un posible ultimátum, revela una lección profunda sobre la responsabilidad emocional dentro de su matrimonio.
Durante años, el actor creyó que su deber era garantizar la felicidad de su esposa, una carga que describió como insostenible. En la conversación íntima que compartió, explicó que una pregunta dirigida a Jada – “¿Cuál es la mayor revelación que has tenido sobre el amor?” – provocó una respuesta que cambió su perspectiva: la felicidad auténtica nace del interior de cada persona, no de la acción del cónyuge.
Esta declaración se enmarca en la compleja dinámica que la pareja ha mantenido desde 2016, cuando anunciaron que vivían vidas separadas aunque permanecían legalmente casados. La revelación pública de la relación de Jada con el cantante August Alsina y la polémica aparición de Will en los Premios Oscar defendiendo a su esposa ante Chris Rock, han alimentado la curiosidad mediática, pero ambos han reiterado que no tienen planes de divorcio.
El pacto que firmaron consiste en permanecer como "equipo" sin la presión de la posesión ni de expectativas tradicionales. Cada uno asume la responsabilidad de su propio bienestar emocional, mientras continúan compartiendo una vida conjunta basada en el respeto y la paz individual.
Para Smith, este retiro no representa un adiós, sino una evolución hacia un amor más maduro, donde la libertad emocional y la autonomía personal son pilares fundamentales.