Fallece Alan Osmond, miembro mayor de The Osmond Brothers, a los 76 años

Alan Osmond, el integrante de mayor edad del icónico grupo familiar The Osmond Brothers, falleció el lunes a los 76 años, rodeado de su esposa Suzanne y sus ocho hijos. El portavoz familiar confirmó que el cantante había sido ingresado en cuidados intensivos durante una semana antes de regresar a su domicilio para recibir cuidados paliativos.
Diagnosticado con esclerosis múltiple en 1987, Alan vivió gran parte de sus últimos años en silla de ruedas, pero mantuvo una presencia activa en la vida familiar y en la gestión del legado musical de los Osmond. Su muerte marca el fin de una era para el grupo que, junto a sus hermanos Wayne, Merrill y Jay, conquistó la escena musical de los años 60 y 70.
Alan fue autor y coautor de varios de los mayores éxitos del grupo, entre ellos One Bad Apple, Crazy Horses y Are You Up There?. Además, dirigió la producción musical del programa de televisión The Donny and Marie Show (ABC), protagonizado por su hermano Donny y su hermana Marie.
El fallecimiento de Alan Osmond se produce un año después de la muerte de su hermano Wayne, quien falleció a los 73 años en 2025 tras sufrir un derrame cerebral, dejando a la familia Osmond con dos pérdidas significativas en menos de dos años.
Con su partida, se despide una figura clave del pop‑country de los 70, cuya música sigue resonando en generaciones de fans y artistas que, como Steven Tyler, Brad Paisley, Justin Timberlake y Donnie Wahlberg, reconocieron su talento y genialidad.