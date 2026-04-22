Fallece Alan Osmond, miembro mayor de The Osmond Brothers, a los 76 años

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Alan Osmond, el mayor de los Osmond Brothers, murió el lunes en Lehi, Utah, tras una larga lucha contra la esclerosis múltiple. El cantante y compositor, pionero del pop‑country de los años 70, dejó un legado musical y familiar que será recordado por sus hijos y seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 08:56 AM.