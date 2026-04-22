Explota la guerra Bisogno–Chapoy: ¿irá Alex a juicio tras una acusación devastadora?

El 22 de abril de 2026, Alex Bisogno confirmó que está analizando la posibilidad de presentar una demanda contra la conductora Pati Chapoy, tras las acusaciones que la periodista hizo sobre un supuesto saqueo en la casa del fallecido presentador Daniel Bisogno.
En declaraciones a varios medios, Bisogno explicó que, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, ha consultado el caso con su equipo legal, quienes le recomendaron proceder judicialmente. “Es un delito, son injurias… afectan moralmente a ti, a tu dignidad, a tu prestigio, a tu carrera”, sostuvo el conductor.
Chapoy insinuó que Alex habría retirado objetos de la residencia familiar después del deceso de Daniel, lo que el conductor desmintió categóricamente, argumentando que existen pruebas, incluso de la Fiscalía, que refutan la acusación. “Esta calumnia ya fue desmentida con pruebas”, afirmó Bisogno, añadiendo que la cuestión corresponde a la administración legal de los bienes.
El conflicto escaló cuando Bisogno acusó a Chapoy de intervenir en una disputa familiar sin conocimiento alguno del asunto, calificándola de “malévola”. Además, el conductor habló sobre el impacto emocional que la polémica tiene en su relación con su sobrina, hija de Daniel, subrayando la importancia de los lazos familiares.
El caso pone de relieve la rapidez con la que las declaraciones en televisión pueden afectar la reputación de figuras públicas y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los medios al difundir señalamientos que pueden constituir daño moral.