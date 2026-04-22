Explota la guerra Bisogno–Chapoy: ¿irá Alex a juicio tras una acusación devastadora?

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El conductor Alex Bisogno ha consultado a sus abogados y considera interponer una demanda por daño moral contra la periodista Pati Chapoy, quien lo acusó de retirar objetos de la vivienda del fallecido Daniel Bisogno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 01:04 PM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 01:28 PM.