"El Borrego" hospitalizado: dolor extremo desata parálisis facial y alarma a sus fans

Juan Carlos Nava, popularmente llamado “El Borrego”, dio a conocer que fue hospitalizado recientemente tras sufrir un intenso dolor provocado por cálculos renales. Durante su estancia en el centro médico, el actor explicó que el estrés derivado de la situación debilitó sus defensas y le permitió contraer un virus oportunista, un tipo de herpes que le ocasionó una parálisis facial.
“Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas y por estrés bajan las defensas, se llama virus oportunista… vamos con fisioterapia, con movimientos, echando muchos besos para que se recupere, el doctor dice que todo va a estar bien”, declaró Nava en entrevista con los medios.
El comediante está recibiendo tratamiento fisioterapéutico para recuperar la movilidad facial y, según su médico, el pronóstico es favorable. A pesar de las complicaciones, Nava aseguró que no detendrá sus actividades profesionales y que ya participa en juntas de producción para su próximo proyecto televisivo.
Sin embargo, la crisis de salud obligó al artista a cancelar una serie de presentaciones de su espectáculo “Celebrando 40 años” en Tlalnepantla y Ecatepec, programadas para los últimos días. Hasta el momento, solo ha confirmado su involucramiento en la fase de producción de la nueva serie, sin descartar futuros shows una vez recuperado.
Los seguidores de “El Borrego” siguen atentos a su evolución y esperan su regreso a los escenarios, mientras el actor agradece el apoyo recibido y reitera su compromiso con el público.