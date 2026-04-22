"El Borrego" hospitalizado: dolor extremo desata parálisis facial y alarma a sus fans

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El actor y comediante Juan Carlos Nava, conocido como “El Borrego”, informó que fue internado por dolor renal y que, a causa del estrés, contrajo un virus oportunista que le provocó una parálisis facial. Está bajo fisioterapia y asegura que continuará trabajando en su próximo proyecto a pesar de haber cancelado varios shows.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 10:06 AM.