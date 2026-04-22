Carlos Vives y Juan Luis Guerra rinden homenaje a García Márquez con “Buscando el mar”

CARLOS VIVES y JUAN LUIS GUERRA presentaron hoy su nuevo sencillo Buscando el mar, una colaboración esperada que rinde tributo al Nobel colombiano Gabriel García Márquez y se inspira en Cien años de soledad. La canción retoma la leyenda del mítico pueblo de Macondo y la transforma en un relato musical sobre la búsqueda, la nostalgia y la libertad.
El tema, originalmente titulado La ciénaga del tiempo, adoptó su nombre actual tras la incorporación de Guerra, quien propuso Buscando el mar como metáfora del anhelo de libertad que impulsa al personaje a llegar al mar. La composición, obra de Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas, combina ritmos caribeños y pop con una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano.
Además, la canción tiene un valor emocional especial para Vives, pues cuenta con la última interpretación de acordeón del fallecido Egidio Cuadrado. “He admirado la música y la carrera de Carlos por muchos años, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos”, declaró Guerra.
El lanzamiento se acompaña de un video que mezcla imágenes del pasado y presente de ambos artistas con la letra de la canción. Buscando el mar es el segundo adelanto del próximo álbum El último disco, concebido como una colección de canciones para compartir y recordar valores esenciales. Anteriormente, Vives presentó Te dedico, una propuesta íntima centrada en la gratitud y el regreso a lo esencial.