Carlos Vives y Juan Luis Guerra rinden homenaje a García Márquez con “Buscando el mar”

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El cantante colombiano Carlos Vives y el dominicano Juan Luis Guerra lanzan “Buscando el mar”, una canción que celebra la obra de Gabriel García Márquez y evoca la historia de Macondo. El tema, que incluye la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado, forma parte del próximo álbum “El último disco”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 11:18 AM.