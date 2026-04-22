Fallece Dave Mason, fundador de Traffic, a los 79 años

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El legendario músico británico Dave Mason, cofundador de Traffic y autor de clásicos como “Feelin’ Alright”, murió el domingo en Nevada a los 79 años. Su fallecimiento, confirmado por su publicista, cierra una trayectoria de más de seis décadas en el rock.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 03:16 PM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 04:26 PM.