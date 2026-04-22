Fallece Dave Mason, fundador de Traffic, a los 79 años

El panorama del rock está de luto: Dave Mason, cofundador de la influyente banda británica Traffic y compositor de himnos como “Feelin’ Alright” y “Hole in My Shoe”, falleció este domingo en su residencia de Nevada a los 79 años. La noticia fue confirmada por su publicista, Melissa Dragich; la causa de la muerte no ha sido revelada.
Mason nació el 10 de mayo de 1946 en Worcester, Inglaterra, y en 1967 fundó Traffic junto a Steve Winwood, Jim Capaldi y Chris Wood. La agrupación se destacó por su espíritu psicodélico y vanguardista, impulsada en gran medida por las composiciones y los solos de guitarra de Mason. Aunque “Feelin’ Alright?” no alcanzó éxito inmediato, la canción se convirtió en un clásico tras ser versionada por artistas como Joe Cocker, los Jackson 5 y Gladys Knight.
Tras varios altibajos dentro de la banda, Mason inició una carrera solista en 1969, logrando tres discos de oro (incluido Alone Together, 1970) y un disco de platino, Let It Flow (1977). Además, participó en sesiones emblemáticas de The Rolling Stones (Beggars Banquet), George Harrison (All Things Must Pass) y Jimi Hendrix (Electric Ladyland).
En 2004, Mason fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll por su trabajo con Traffic. Su antiguo compañero de banda, Steve Winwood, rindió homenaje el miércoles, destacando que “su talento como compositor, su destreza musical y su espíritu único ayudaron a crear música que ha perdurado mucho más allá de su época”.
Le sobreviven su esposa Winifred Wilson, su hija Danielle, su sobrino John Leonard, su sobrina Michelle Leonard y sus cuñados Sloan Wilson y Walton Wilson.