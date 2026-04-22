Gustavo Adolfo Infante gana demanda por daño moral contra Marco Chacón

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México absolvió al periodista Gustavo Adolfo Infante de la demanda por daño moral interpuesta por Marco Vinicio Chacón, esposo de Maribel Guardia. El fallo determinó que no existen pruebas suficientes ni fundamento legal para sostener la acusación, y señaló la improcedencia de la acción al tratarse de una figura pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 12:58 PM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 12:50 PM.