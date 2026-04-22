Gustavo Adolfo Infante gana demanda por daño moral contra Marco Chacón

En una transmisión de su programa De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó a su audiencia que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió a su favor en el litigio contra Marco Vinicio Chacón, esposo de la actriz Maribel Guardia. La sentencia, publicada el 21 de abril de 2026, absolvió a Infante de la demanda por daño moral presentada por Chacón.
Según el fallo, el demandante no aportó pruebas suficientes para acreditar sus acusaciones y, además, su abogado –funcionario del Metro de la Ciudad de México– carecía de la capacidad legal para litigar, lo que llevó a la desestimación de todas las pruebas presentadas.
La abogada de Infante, Mariana Gutiérrez, explicó que el juez también consideró que, aun de existir pruebas, la acción no procedería porque Chacón es una figura pública, criterio reconocido por la autoridad judicial.
Infante advirtió que Chacón podría apelar la decisión, pero señaló que, de perder en segunda instancia, tendría que cubrir los gastos y costas del proceso. Además, comentó que sus abogados le consultan sobre la posibilidad de presentar una denuncia penal por falsedad en declaraciones.
El periodista concluyó invitando a Chacón a continuar con el proceso legal, enfatizando que los gastos de defensa le fueron ocasionados por la demanda y que espera una compensación por los honorarios de sus abogados.