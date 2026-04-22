Nodal en polémica: revelan lista de cinco supuestas amantes y surge nuevo escándalo

En una de sus transmisiones más recientes, el periodista Javier Ceriani aseguró que Christian Nodal habría tenido relaciones sentimentales con cinco mujeres distintas en los últimos años, colocando a Maya Nazor, ex pareja del rapero Santa Fe Klan y madre de su hijo, como la supuesta quinta amante.
El anuncio se produce en medio de una creciente polémica que envuelve al entorno del cantante sonorense: rumores de una crisis con Ángela Aguilar, la supuesta salida de la casa que compartían en Houston y el aplazamiento de su boda religiosa han alimentado la especulación mediática.
Según Ceriani, la lista de amantes sería la siguiente:
Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Maya Nazor han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las acusaciones de Ceriani. La situación sigue alimentando el debate público sobre la vida privada del cantante y la veracidad de los rumores que circulan en los medios de comunicación.