Nodal en polémica: revelan lista de cinco supuestas amantes y surge nuevo escándalo

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El periodista Javier Ceriani reveló en su programa que el cantante Christian Nodal habría mantenido relaciones sentimentales con al menos cinco mujeres, señalando a Maya Nazor, ex pareja de Santa Fe Klan, como la última de ellas, en medio de la crisis con Ángela Aguilar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 09:06 AM.