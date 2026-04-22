Kylie Jenner enfrenta demanda de ex‑empleada doméstica por presunta discriminación y abusos

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Una ex‑trabajadora salvadoreña acusa a la magnate de cosméticos de hostilidad laboral, amenazas migratorias y falta de pago, mientras la defensa de Jenner la tacha de infundada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 11:08 AM.