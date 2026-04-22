Kylie Jenner enfrenta demanda de ex‑empleada doméstica por presunta discriminación y abusos

La empresaria y figura pública Kylie Jenner, fundadora de Kylie Cosmetics y miembro del clan Kardashian‑Jenner, ha sido demandada por una ex‑empleada doméstica que alega discriminación, maltrato y falta de remuneración durante su vínculo laboral, que finalizó en agosto de 2025.
Según documentos presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la demandante, Angélica Vásquez, de origen salvadoreño y confesión católica, afirma haber sido objeto de burlas, humillaciones y amenazas relacionadas con su estatus migratorio. Además, denuncia que se le exigió realizar labores de limpieza en la residencia del actor Timothée Chalamet, pareja de Jenner, sin recibir compensación adicional.
Los archivos judiciales también señalan presuntos maltratos físicos y la falta de pago por jornadas laboradas. La demanda, que ha sido cubierta por medios como Page Six, USA TODAY y The Independent, marca el inicio de un proceso legal que podría captar la atención pública en los próximos meses.
El equipo legal de Jenner, citado por TMZ, respondió que Vásquez era una empleada de nivel "junior" con problemas de asistencia y desempeño. Según la defensa, las acusaciones de discriminación recaen sobre supervisores y el ama de llaves, no sobre la propia Jenner, y califican la demanda de carente de fundamento y motivada por un intento de obtener un beneficio económico.
El caso se encuentra en sus etapas iniciales, mientras ambas partes preparan pruebas y argumentos para la corte de Los Ángeles.