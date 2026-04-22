Muere Luis Puenzo, director de “La historia oficial” y primer argentino ganador del Oscar

El reconocido cineasta argentino Luis Puenzo falleció este martes a los 80 años, según informó la Sociedad General de Autores. La causa de su muerte no ha sido revelada, aunque se conocía que el director llevaba tiempo alejado de la vida pública por problemas de salud.
Puenzo alcanzó la fama internacional en 1986 cuando su obra maestra La historia oficial se alzó con el Oscar a la Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en la primera producción latinoamericana en lograrlo. La película, que aborda la última etapa de la dictadura cívico‑militar argentina (1976‑1983) y la apropiación de niños nacidos de mujeres desaparecidas, también obtuvo una nominación al Mejor Guion, escrito por Puenzo y Aída Bortnik.
El director recibió la estatuilla el 24 de marzo, fecha que coincide con el inicio del último golpe de Estado en Argentina, un detalle que él mismo subrayó durante la ceremonia en Estados Unidos.
Además de La historia oficial, Puenzo dirigió Gringo viejo (1989), con Jane Fonda y Gregory Peck, y La peste (1992), adaptación de la novela de Albert Camus protagonizada por William Hurt, Robert Duvall y Sandrine Bonnaire.
Su influencia trasciende la pantalla: fue uno de los impulsores de la Ley de Cine de 1994, que revitalizó la industria cinematográfica argentina, y presidió el Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), fomentando la producción y distribución de obras nacionales.
El legado de Luis Puenzo permanece como un referente del cine comprometido con la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos, inspirando a nuevas generaciones de cineastas en América Latina.