Muere Luis Puenzo, director de “La historia oficial” y primer argentino ganador del Oscar

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El cine latinoamericano está de luto tras el fallecimiento del director argentino Luis Puenzo, a los 80 años. Conocido por “La historia oficial”, primera película latinoamericana en recibir el Oscar a Mejor Película Extranjera, su muerte fue confirmada por la Sociedad General de Autores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:26 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 10:00 AM.