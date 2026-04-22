Meryl Streep descarta escribir una autobiografía y revela por qué la considera “aburrida”

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La actriz ganadora de tres Óscar, de 76 años, negó rotundamente la posibilidad de publicar sus memorias durante una entrevista en el programa Front Row de SiriusXM, explicando que sería “demasiado aburrido”. Además, habló de su afición por leer autobiografías ajenas, su participación en “El diablo viste a la moda 2” y su primera asistencia a un desfile de moda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 08:44 AM.