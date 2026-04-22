Meryl Streep descarta escribir una autobiografía y revela por qué la considera “aburrida”

En una entrevista reciente en Front Row de SiriusXM, conducido por Andy Cohen, Meryl Streep dejó claro que nunca escribirá una autobiografía. Cuando el presentador le preguntó si alguna vez publicaría un libro sobre su vida, la actriz de 76 años respondió sin vacilaciones: “No, no”. Al ser presionada, añadió que la razón era simple: “Demasiado aburrido. En serio”.
Streep, ganadora de tres premios Oscar y conocida por papeles icónicos como Miranda Priestly en El diablo viste a la moda, comentó que, aunque ha sido objeto de varias biografías escritas por terceros –entre ellas la investigación de Michael Schulman, Her Again: Becoming Meryl Streep (2016)– nunca ha querido relatar su propia historia.
La actriz también reveló que es lectora de memorias ajenas. En la misma conversación destacó el libro autobiográfico de Barbra Streisand, My Name Is Barbra (2023), al que describió como “fantástico”.
Actualmente, Streep promociona la secuela El diablo viste a la moda 2, que llega a los cines de América Latina el 30 de abril. La película reúne a Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu y otros, bajo la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna.
Durante el rodaje de la segunda entrega, Streep vivió una experiencia inédita: asistió por primera vez a un desfile de moda. En septiembre de 2025, como parte del rodaje, asistió al show de Dolce & Gabbana Primavera/Verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán, luciendo un trench camel, cinturón animal, pantalón negro, gafas blancas y zapatos de satén. “Estaba emocionadísima. Nunca había ido a un desfile de moda. Fue realmente emocionante y no sabía que era tan teatral”, confesó.
En el evento, la actriz se sentó frente a Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, quien inspiró al personaje de Miranda Priestly. Streep describió a Wintour como “una persona realmente muy inteligente, divertida, comprensiva y tolerante”. Añadió que, aunque no tuvo contacto cercano con Wintour antes de la primera película, la relación se ha estrechado en los últimos 20 años, llegando incluso a recibir una llamada de la editora para consultar sobre la nueva entrega.