Office Romance: la nueva comedia romántica de Jennifer Lopez llega a Netflix

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La esperada película Office Romance, protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein y dirigida por Ol Parker, se estrenará en Netflix el 5 de junio. La comedia, escrita por Goldstein y Joe Kelly, explora una relación amorosa en el entorno corporativo y cuenta con un elenco de lujo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 08:30 AM.