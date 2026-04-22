Office Romance: la nueva comedia romántica de Jennifer Lopez llega a Netflix

Netflix anunció que Office Romance, la nueva comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein, se estrenará el 5 de junio. El proyecto, desarrollado por Goldstein y el guionista de Ted Lasso, Joe Kelly, fue concebido especialmente para la estrella, bajo la condición de que ella aceptara el papel.
Dirigida por Ol Parker, la película narra la historia de Daniel Blanchflower (Goldstein), un abogado que se ve envuelto en una relación sentimental con Jackie Cruz (Lopez), directora ejecutiva de Air Cruz, en medio de una política empresarial que prohíbe los romances entre empleados. La diferencia de edad de 11 años entre los protagonistas ha generado amplio debate en redes sociales.
Goldstein describió el rodaje como "una experiencia que parecía una broma, pero que resultó ser real", mientras que Lopez señaló que el humor de la cinta es "más directo y un poco más atrevido que una comedia romántica típica de JLo". El elenco secundario incluye a Betty Gilpin, Edward James Olmos, Bradley Whitford, Amy Sedaris, Tony Hale y Jackie Sandler.
Durante la filmación, el equipo observó una química notable entre Lopez y Goldstein, describiendo su interacción como "eléctrica". En una entrevista televisiva, la cantante afirmó que Goldstein fue su "mejor compañero de besos en pantalla".
La película llega en un momento en que los últimos proyectos de Lopez en taquilla no cumplieron las expectativas: Imparable: La historia de Anthony Robles recaudó menos de 4,000 USD antes de su llegada a streaming, y El beso de la mujer araña sumó apenas 2 millones de dólares frente a un presupuesto de 30 millones.
A pesar de esos resultados, la trayectoria de Lopez sigue siendo sólida. Desde sus inicios como bailarina en televisión y su papel icónico en Selena, la artista ha consolidado una carrera multifacética que abarca música y cine, con títulos como Anaconda, The Wedding Planner y Estafadoras de Wall Street.
Por su parte, Brett Goldstein, conocido por su papel en Ted Lasso y ganador de dos premios Emmy, también tiene próximos proyectos: la película de animación Las ovejas detectives, la gira Sex, Death and Small Talk, y los filmes At the Sea y Escorted.
Además de Office Romance, Lopez sigue trabajando en otros títulos para Netflix, entre ellos The Last Mrs. Parrish, dirigida por Robert Zemeckis y basada en la novela de Liv Constantine, con Nikolaj Coster‑Waldau, Debi Mazar y Pierson Fodé en el reparto.